Un gol splendido, un gesto tecnico prodigioso. E un déjà vu, per l'autore e per chi l'ha subito. Andrea Belotti protagonista assoluto nella preziosa vittoria del Torino sul Sassuolo, prima un rigore sbagliato poi la doppietta che ha regalato il successo ai granata di Mazzarri. A chiudere l'incontro la specialità della casa, la rovesciata: già tentata senza successo nel primo tempo, il Gallo l'ha riproposta a pochi minuti dalla fine, senza lasciare scampo a Consigli. Un déjà vu, perché proprio i neroverdi furono vittima di Belotti il 27 agosto del 2017 (3-0 Toro), in un gol pressoché identico: cross dalla destra di De Silvestri e rovesciata in quella stessa porta. Corsi e ricorsi storici, in una serata di festa per il Torino che tocca quota 60 punti, record del club nell'era della vittoria da tre punti in Serie A.