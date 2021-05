Per Andrea Belotti l'esperienza al Torino potrebbe essere arrivata alla conclusione, ma il presidente Urbano Cairo non è intenzionato a fare sconti per il cartellino del centravanti e per questo motivo ha deciso di prendere tempo con la Roma, una delle società che è interessata al Gallo.



Il presidente granata vuole almeno 30 milioni di euro per il cartellino del suo capitano, ma il prezzo potrebbe anche lievitare nel caso in cui Belotti riuscisse a mettersi in mostra all'Europeo con l'Italia e altre società dovesse mostrarsi interessate al giocatore.