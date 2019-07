In occasione della presentazione degli sponsor del Torino, Andrea Belotti in conferenza stampa ha parlato della nuova stagione della squadra granata. Per prima cosa ha parlato della partita di ritorno contro il Debrecen: “In Ungheria sarà una partita molto difficile, sapete che Mazzarri è un perfezionista e anche sul 3-0 non riesce a rilassarsi. E’ giusto così perché sapete che sono capitate delle rimonte. Noi dobbiamo andare in Ungheria e pensare a vincere”.



Sulla partita di andata: “Il debutto con gol in Europa League è stata una grande soddisfazione, se dovessimo arrivare ai gironi sarebbe poi per la prima esperienza in una competizione internazionale per club. Per me è un sogno raggiungere l’Europa, non a caso mi sono anche ridotto le vacanze per arrivare il più pronto possibile. Ma vi posso confessare che è un po’ il sogno di tutto arrivare in Europa e giocarsi qualcosa di importante”.



Belotti ha parlato anche della Nazionale: “Ho sempre pensato che per raggiungerla bisogna passare dalle prestazioni con il club. Io devo sempre dimostrare in campo quali sono le mie qualità, sappiamo tutti che rappresentare la propria nazionale è qualcosa di unico, quest’anno è forse ancora più importanti perché l’Europeo arriva dopo la non qualificazione al Mondiale. L’Italia merita e deve stare in ogni Europeo e in ogni Mondiale”.



Il Gallo ha poi parlato dell’onore di essere capitano del Torino: “Indossare la fascia da capitano del Torino per me è un orgoglio portarla, è simbolo della fiducia e del rispetto dei miei compagni nei miei confronti. Il fatto che siano stati i miei compagni a darmela mi responsabilizza ancora di più”.



Tornando sulle competizioni europee, Belotti ha parlato del suo idolo: “Il mio punto di riferimento, il mio idolo è sempre staro Shevchenko. Lui ha giocato la Champions e fatto molti più gol di me. Era un giocatore perfetto in Europa nei 180 minuti”.



Poi sul mercato e sul suo futuro: “Aver ritrovato tutti i miei compagni è stato molto importante, tanti ragazzi non hanno mai affrontato una competizione come l’Europa, tutti abbiamo fatto dalle vacanze ridotte ma per una giusta causa. Se ci sono state offerte per me? Bisogna chiederlo al presidente, il mio unico pensiero è stato quello di ridurmi le vacanze in caso di qualificazione all’Europa League. E’ così ho fatto. Inizio il mio quinto anno al Toro e ho ancora un contratto lungo, l’essere anche capitano fa sì che io sia anche un’icona di questa squadra. Giorno dopo giorno, devo essere sempre un’icona verso miei compagni”.



Infine, Belotti ha parlato del sogno Champions League: “La Champions è il sogno di tutti, ma pensiamo al presente, adesso abbiamo un impegno molto importante, giochiamocelo”.