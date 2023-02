L'attaccante della Roma, Andrea Belotti ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League: "Questa è la mia partita migliore da quando sono qui, abbiamo giocato benissimo meritando la qualificazione. A inizio stagione ho incontrato un po' di difficoltà a livello fisico non avendo fatto il ritiro pre-campionato con la squadra, poi quando mi stavo riprendendo ho avuto degli infortuni che mi hanno frenato. Ora sto bene e voglio vincere, sono pronto a fare la guerra per la Roma. Quando ho scelto di venire qui, sapevo della concorrenza forte di Abraham. Sapevo che potevo dare di più e punto a migliorami sempre, poi ovviamente tutti vogliono giocare di più".