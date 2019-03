"Dove mi immagino il mio futuro? Qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a Torino. Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato che Torino sia una città bellissima. Se devo dire un posto dove immagino il mio futuro dico sicuramente Torino“. Parole queste pronunciate da Andrea Belotti a La Gazzetta dello Sport.



Parole che non solo allontanano le precedenti dal capitano granata, su tutte la Roma, ma che dimostrano che il rinnovo del contratto di Belotti con il Torino sia molto più vicino. La volontà del presidente Urbano Cairo è quella di trattenere il Gallo per farlo diventare una bandiera della squadra granata: un desiderio questo che potrebbe diventare realtà.