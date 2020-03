Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ​l’ipotesi più accreditata è quella che porterebbe alla trattativa, complicata, con il Torino per arrivare ad Andrea Belotti, attaccante centrale anche della Nazionale, dando in cambio Andrea Petagna, giocatore già azzurro ma in prestito alla SPAL. Presto per poter definire affari complessi in un momento di stallo forzato della stagione. Però utile a capire cosa può delinearsi in estate specie se dovesse partire Milik.