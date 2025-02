Belotti, primo gol con il Benfica: 3-0 al Boavista e primo posto in classifica

AFP via Getty Images

La prima volta non si scorda mai. Questa sera contro il Boavista Andreaha trovato il, alla terza presenza, la seconda da titolare. Dopo i 20’ dalla panchina con il Moreirense e i 71’ con tanto di occasione divorata contro il Santa Clara, Bruno Lage l’ha lanciato titolare, ricevendo in cambio una prova convincente.L’ex Torino e Roma, che ha lasciato a gennaio il Como in prestito, con soli 2 gol segnati in 589’ di campionato,, creando almeno quattro palle gol limpide, colpendo un palo e uscendo al 68’ tra gli applausi. La scelta è stata fatta, dietro all’intoccabile Pavlidis c’è il Gallo, che ha superato nelle gerarchie l’ex viola Cabral, rimasto a Lisbona nonostante le offerte dalla Mls (soprattutto di Atlanta).

Per la cronaca il Benfica ha vinto 3-0, in gol anche, per l’ottava volta in campionato, la 17esjma in stagione, esu rigore. Un successo che permette alle Aquile di salire momentaneamente al primo posto, a +1 sullo Sporting Lisbona, impegnato domani in casa dell’Avs. Dopo aver vinto la Supercoppa di Portogallo ai rigori proprio contro i rivali cittadini, il Benfica è ancora in corsa per vincere il campionato, è ai quarti di Coppa di Portogallo (mercoledì sfida il Braga) e agli ottavi di Champions League, competizione nella quale sfiderà il Barcellona.