E' ancora presto per poter affermare con estrema certezza che Andrea Belotti resterà al Torino anche nella prossima stagione, ma vari indizi sembrano confermare che il Gallo potrà rimanere in granata.



Il presidente Urbano Cairo ha già iniziato a intavolare i discorsi per quel che riguarda il rinnovo del contratto, a questo va aggiunto che lo stesso Belotti, raccontandosi al sito ufficiale della società granata, ha rivelato che: "Torino è la mia città preferita". Poche parole che però bastano a rassicurare i tifosi riguardo alla permanenza.