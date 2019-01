Andrea Belotti è uno dei giocatori che la Roma segue per il futuro. L'ammissione è arrivata direttamente dal ds giallorosso Monchi che, negli scorsi giorni, ha pubblicamente rilasciato apprezzamenti nei confronti dell'attaccante del Torino: per questo motivo il Gallo sarà l'osservato speciale della partita di sabato pomeriggio all'Olimpico proprio tra la Roma e il Toro.



L'altro calciatore di proprietà del club granata nel mirino della Roma, Soualiho Meité, sarà in tribuna per via del cartellino rosso rimediato nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio. Gli occhi dei dirigenti giallorossi saranno quindi esclusivamente puntati su Belotti.