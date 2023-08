Partenza sprint per Napoli, Inter, Milan e Juventus. La prima giornata della Serie A 2023/24 conferma quelle che erano le impressioni e i pronostici della vigilia della stagione, quando i bookmaker suggerivano una lotta a quattro per il campionato. Le quote antepost sullo Scudetto confermano quindi la squadra di Inzaghi in prima fila a 3.25, con il Napoli campione d'Italia che è davvero ad un passo, a 3.75. Juventus e Milan sono lì e dopo le vittorie rispettivamente contro Udinese e Bologna sono quotate a 4.50. Si avvicina l'Atalanta anche se i bergamaschi sono ancora piuttosto staccati a 25 volte la posta scommessa, ed in mezzo ci sono le due romane, che all'esordio non sono riuscite a strappare i tre punti. La Roma di Mourinho ha cominciato con un pareggio contro la Salernitana e al di là della fantastica prestazione di Belotti resta distante a quota 15.00, mentre la vittoria dello scudetto da parte della Lazio, seconda nella passata Serie A ma ko contro il Lecce, vale quota 20.00. Per quanto riguarda le quote antepost capocannoniere non hanno deluso le attese Lautaro Martinez e Osimhen: già due gol e quota 2.50 per entrambi. Vlahovic (5.00) e Immobile (7.50) hanno risposto presente, ma la vera sorpresa è stata la punta della Roma Belotti, con una doppietta e una grande prestazione contro la Salernitana. Il Gallo sembra aver ritrovato fiducia e per il titolo di capocannoniere fa un bel balzo in avanti passando a quota 15.00.