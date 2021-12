Il Toronto non sta solamente tentando Lorenzo Insigne ma il club canadese, secondo quanto riportato dai media americani, starebbe per presentare un'offerta anche ad Andrea Belotti, anche lui in scadenza di contratto.



Il Gallo però non lascerà certamente il Torino nel mercato di gennaio ma terminerà l'attuale stagione in granata poi, come lui stesso ha dichiarato, deciderà cosa fare nel suo futuro e quale offerta accettare.