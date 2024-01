Belotti uomo mercato: lo vogliono in quattro

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei protagonisti di questo mercato di gennaio. L'attaccante a Roma non è fra i protagonisti con José Mourinho, restando spesso relegato al ruolo di comprimario, soprattutto con un Lukaku che se è a disposizione non lascia mai o quasi il campo da gioco.



E allora le sirene del mercato che stanno risuonando pesantemente per lui potrebbero essere questa volta accolte dal Gallo che almeno per ora ha messo in standby i corteggiamenti di Monza, Como, Salernitana e anche della Fiorentina che sta cercando un bomber e ha sondato anche la pista Moise Kean della Juve.