Beltran: 'I no a Real Madrid e Roma, la chiamata di Mancini. Ecco perché ho scelto la Fiorentina'

Federico Russo

Lucas Beltran è l'attaccante del momento in casa Fiorentina. Dopo un avvio claudicante ha iniziato ad ingranare cominciando anche a segnare con continuità. Nelle ultime 11 partite di campionato sono 6 le reti, dall'inizio di dicembre solamente Vlahovic e Lautaro Martinez hanno fatto meglio. L'attaccante argentino classe 2001 si è raccontato ai microfoni di Eurosport: dai rifiuti a Real Madrid e Roma alla convocazione di Mancini. Queste le sue parole:



SCELTA VIOLA - "Mi hanno contattato Roma, Fiorentina e Real. Ho scelto Firenze perché me lo sentivo. Un giorno mi sono svegliato e ho detto a mio fratello 'Voglio andare alla Fiorentina'. È stato il club che ha mostrato più interesse per me, mi ha fortemente voluto. E poi mi è piaciuta la città, il centro sportivo, il Viola Park, come vive la gente. È bellissimo, quindi sono molto felice qui. Penso di aver preso una buona decisione".



CONVOCAZIONE IN NAZIONALE - A settembre è anche arrivata la prima convocazione con l'Albiceleste, ma anche l'Italia di Mancini aveva fatto un tentativo: "Mi sono arrivate allo stesso tempo le due convocazioni, quella di Scaloni e quella di Mancini. Ho dovuto prendere una decisione. Ho scelto la selezione argentina per la mia famiglia, sono di lì, è stato un sentimento molto intimo e personale, ma la possibilità di giocare con la maglia azzurra c'è stata".



SU DYBALA- Nella parte finale ha parlato anche del suo rapporto con l'attaccante della Roma Paulo Dybala:" Lui era molto amico di mio fratello, giocavano insieme da piccoli. Dormiva a casa mia, era sempre da noi, quindi lo conosco bene. Lo considero uno di famiglia".