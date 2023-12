Lucas Beltran è intervenuto ai microfoni di Fox Sports dove ha spiegato il motivo della scelta della Fiorentina la scorsa estate: "Il mio processo di adattamento è legato al sistema di gioco della squadra, in Italia i difensori sono più fisici rispetto ad altri campionati. Ancora per questo motivo non sono riuscito a dare il massimo. Scorsa estate? Ho preferito la Fiorentina ad altri club per il progetto oltre alle strutture come il Viola Park"