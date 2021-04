Secondo l’edizione dell’Equipe di ieri, Ben Arfa è in rotta con il Bordeaux. Il talentuosissimo franco-algerino ha deluso anche in questa sua nuova avventura e, né l’allenatore, né i compagni credono più in lui.



A fine anno l’ex giocatore del Lione incontrerà la dirigenza per discutere il suo immediato futuro. Se inizialmente la sua permanenza era legata a quella di Gasset in panchina, ad oggi Ben Arfa vedrebbe più di buon occhio un cambio di allenatore.