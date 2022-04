Il rapporto tra Hatem Ben Arfa e il Lille si può definire ufficialmente concluso. E con inevitabili conseguenze di natura legale, dopo il violento alterco della scorsa settimana tra l'attaccante classe '87 - arrivato da svincolato nel mercato di gennaio - il compagno di squadra Tiago Djalò e soprattutto l'allenatore Jocelyn Gourvennec, accusato dal suo giocatore di aver utilizzato una tattica troppo difensiva ("Qui non siamo al Guingamp", ndr) nell'ultima partita di Ligue 1 contro il Bordeaux. Il club ha deciso di rescindere anticipatamente il contratto con Ben Arfa per motivi disciplinari e si riserva di intraprendere iniziative nei confronti del suo ex giocatore, per ottenere un risarcimento.



BOTTA E RISPOSTA - "Non è che se il contesto che ti circonda è contorno allora tu devi essere fuori dalle regole. Sono 34 anni che lavoro nel calcio e non ho mai visto una cosa del genere", ha dichiarato oggi in conferenza stampa il tecnico del Lille riferendosi al comportamento di Ben Arfa. La cui risposta, affidata alla propria pagina Instagram, non si è fatta attendere: "Parli tu di 'essere contorto'? Tu e il tuo presidente (Letang) siete i più strani di tutti. Il tuo problema è l'incompetenza. Qui non si gioca per evitare la retrocessione".