Dal ritiro della Fiorentina a Moena, il centrocampista Marco Benassi parla in conferenza stampa: "Tornare qua è sempre un piacere, ci sono venuto anche da piccolo: mi piace tanto la montagna e venire qua d'estate. Errori da non ripetere? Quello principale è non aver portato avanti la nostra idea. C'è stato un periodo in cui l'obiettivo era diventato solo la Coppa Italia, andata male quella ci siamo fatti condizionare: dobbiamo portare avanti un'idea dall'inizio alla fine. Addio? Non ho mai pensato mezzo secondo di andare via, ho parlato col direttore di questo e ho ribadito il mio pensiero: di mia spontanea volontà non andrò mai via, perché voglio dimostrare che la Fiorentina ha altri obiettivi. Nazionale? E' l'obiettivo di tutti, ma passa dalle prestazioni con la Fiorentina. Cosa è cambiato con Montella? Non ho avuto grosse difficoltà, come idea di centrocampo non è cambiato più di tanto. Veretout? Ha dimostrato il suo valore nei due anni qui, il mercato lo gestirà il direttore. Noi lo vediamo sereno, quello che farà lo saprà lui col suo procuratore. Tournée negli USA? E' il primo anno che farò questo tipo di partite, restando nello stesso posto mi sono sempre trovato bene però incontrare l'Arsenal ci può far crescere, sono partite che fanno comodo. Critiche? Il mio difetto è sempre stato quello: quando vanno bene le cose sei un fenomeno, quando vanno male ti perdi. Cercherò di far ricredere chi mi critica con le prestazioni. Giovani? Ci siamo trovati da poco, tutti hanno grande voglia e si sono messi a disposizione. Castrovilli l'ho visto allenare poco, ma ha grandi qualità e potenzialità. De Rossi? Ho pensato grandi cose in positivo, lo conosco per la Nazionale ed è un grandissimo giocatore e un grande uomo. Penso farebbe comodo a qualsiasi squadra: non so come stanno le cose, ma se dovesse venire saremmo felicissimi. Annata di transizione? Ad oggi dare obiettivi precisi è una cosa folle. Si riparte da zero con un ciclo nuovo. E' difficile fare previsioni. Ci vuole pazienza, noi giocatori daremo il massimo. Resettata l'ultima stagione? Vedo tutti molto sereni. Sappiamo la brutta figura che abbiamo fatto l'anno scorso, ma quest'anno vogliamo fare sicuramente qualcosa di diverso in meglio".