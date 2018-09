Niente prova tv per bestemmia per Marco Benassi. Contro il centrocampista della Fiorentina non è stato aperto alcun procedimento disciplinare nonostante le proteste dell'Udinese. Secondo quanto riportato da FirenzeViola il giudice sportivo ha ricevuto le immagine dell'episodio da DAZN, ma non ha aperto alcun procedimento perchè le immagini fornite non bastavano a garantire con certezza il fatto che Benassi abbia o meno bestemmiato.