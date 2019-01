Sul Corriere di Torino in edicola oggi c'è una critica nei confronti della gestione dal caso Benatia: "​Resta, in molti, una domanda: una società esperta come la Juve doveva arrivare a fine gennaio con il problema Benatia? Risposta dell’allenatore, in soldoni: non vale la pena trattenere giocatori scontenti - scrive Massimiliano Nerozzi -. Verissimo, ed è un’indicazione che il club bianconero ha sempre seguito. Ma il broncio del marocchino s’era ormai allungato da molto tempo, come le ultime nove panchine (a zero minuti). Insomma, impossibile andare avanti così: possibile, pensarci un pochino prima".