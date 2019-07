Mehdi Benatia sur Instagram, avec des images qui font chaud au coeur pic.twitter.com/FvwsgPyONf — Almarssadpro_FR (@AlmarssadproFr) 29 giugno 2019

Una mano sul cuore, l'altra al portafoglio. Medhifa sorridere il. Secondo Sportbible, l'ex difensore - tra le altre - diha regalato un'enorme televisione e l'abbonamento per vedere le partite dellaa un intero villaggio marocchino che non aveva la possibilità di vedere la nazionale. Altra musica per gli abitanti del villaggio, costretti fino a quel momento a vedere le partite sullo schermo di un cellulare. "Quando si guarda qualcosa del genere - dice Benatia - si può solo sperare di poter restituire, dare via tutto. Questo è per voi, ragazzi miei; faremo di tutto per rendervi felici". Detto, fatto: il Marocco si è qualificato agli ottavi di Coppa d'Africa come primo nel suo girone a punteggio pieno davanti alla- Il difensore ha deciso di intervenire in prima persona per regalare una tv e l'abbonamento al villaggio, annullando una campagna benefica che avrebbe dovuto aiutare gli abitanti a vedere le partite.