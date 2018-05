, pur nella confusione della festa scudetto,che verrà. Il centrale marocchino infatti ha volutamente lasciato in sospeso la sua posizione, spiegando come i due anni di contratto ancora in essere non bastino a cucirgli addosso senza tentennamenti la maglia bianconera. "Adesso penserò al Mondiale - le sue parole - poi vedremo la soluzione migliore per me e per il club"., magari un occhiolino al vecchio maestroche lo porterebbe volentieri a Marsiglia per ritrovarlo dopo la comune esperienza romanista. Se dovesse arrivare un'offerta convincente, la Juventus non lo incatenerebbe a Vinovo. In quel caso però Marotta e Paratici dovrebbero tuffarsi immediatamente sul mercato dei difensori centrali, dove si aprirebbe una falla importante in caso di partenza di un giocatore che - tra alti e bassi - ha disputato comunque 32 partite ufficiali su buoni livelli.