“Sarei tornato a Roma a piedi. Non si è potuto fare, quando ero chiuso alla Juventus ho detto che o andavo in Qatar o se dovevo andare via sarei tornato alla Roma. Avevo cercato con Massara e Balzaretti, purtroppo non si è fatto. Roma rimarrà speciale per me. Quando vedo Balzaretti vedo questa bestia in palestra a lavorare e vedo questo gol nel derby di Roma, un momento incredibile. Gli sono saltato addosso, lui piangeva, incredibile”, ha confidato oggi Benatia a Sky Sport.