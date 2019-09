Nelle ultime concitate ore di calciomercato, la Juventus ha cercato di riportare a Torino Medhi Benatia. Per il giocatore, attualmente in forze ai qatarioti dell’ Al Duahil, si sarebbe trattato di un ritorno dopo solo sei mesi dall’addio ai colori bianconeri. La Juve ha proposto il cartellino di Mario Mandzukic nella trattativa ma le parti non si sono riuscite ad accordare perciò lo scambio non è andato a buon fine. Nella sua esperienza alla Juve, il difensore marocchino ha disputato 59 partite condite da 5 goal tra cui 2, importantissimi, nella finale di Coppa Italia 2017/18 disputata a Roma tra Juve e Milan e terminata con il risultato finale di 4-0.