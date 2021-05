Mehdi Benatia, ex difensore della Juventus e grande amico di Miralem Pjanic, ha concesso un'intervista a Tuttosport, soffermandosi sul ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri e sull'idea di una reunion proprio col centrocampista bosniaco.



"Non sono stupito dell'Allegri-bis. Conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio: dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco. Del resto, chi poteva arrivare alla Juve? So che Allegri era stato contattato dal Real Madrid, ma lui ha fatto una scelta di cuore. Alla Juve è stato un vincente: la gente può anche criticare il gioco, ma alla fine conta quello che si vince", dichiara Benatia.



Su Pjanic: "Considera Allegri un padre putativo. Ci sentiamo spesso, Mire ed io, e proprio l’altro giorno l’ho preso in giro dicendogli “Mire, hai sentito il tuo papà?”. Pjanic è stato un fenomeno con Allegri: è l’allenatore che più ha saputo esaltarne le qualità. Lui ama la Juve e la Juve ama lui. Spero che possa tornare in bianconero".