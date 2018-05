Autore di una doppietta contro il Milan, il difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato a Rai Sport: "Fa piacere vedere il nostro popolo così felice e orgoglioso di noi. Era un obiettivo importante di quest'anno e ancora una volta abbiamo riposto in maniera impressionante. La Juve fa sempre cose speciali, non è la prima volta: questo gruppo di ragazzi ha scritto la storia del calcio italiano, gli anziani, noi giovani cerchiamo di seguire i loro successi. C'è una mentalità vincente. Doppietta? Dopo il mio errore con il Napoli e la marcatura su Koulibaly ero scarso, ci tenevo a rispondere e a fare vincere la mia squadra. Ho dato il mio contributo e nulla più. Scudetto domenica? O a casa con il Verona: lo scudetto è l'obiettivo principale, se lo farò all'Olimpico sarà speciale perché è uno stadio per me speciale, ho avuto un anno importante alla Roma. Dove si trova la forza di vincere sempre? Quando vedi l'atteggiamento di Buffon, Chiellini, Barzagli, Marchisio, Lichtsteiner, capisci che non si molla nulla. Questa è la Juve: possiamo essere criticati che non facciamo un grande calcio, però facciamo più di novanta punti e portiamo a casa la Coppa Italia".