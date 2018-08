Medhi Benatia, centrale della Juventus, che ha omaggiato Gonzalo Higuain con un post per ricordare i bei momenti insieme: "Frate, ci siamo picchiati un paio di volte sul campo, ci siamo divertiti fuori e abbiamo lottato insieme per 2 anni e così abbiamo vinto quello che volevamo. Ti ricorderò per sempre un grande campione. L'ultima buona notizia è che saremo sempre vicini e così ci vedremo spesso, ne sono sicuro. Grazie frate un grande abbraccio".



E su Instagram Higuain risponde: "Grazie fratello, ti voglio bene. Ma tanto!".