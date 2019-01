Il difensore marocchino, trasferitosi all'Al Duhail in Qatar, ha scritto un messaggio su Instagram: "Ciao tutti. Dopo 2 giorni molto impegnativi volevo prendere il tempo di salutare questa grandissima famiglia Juventus. Giocatori tifosi staff technico staff Medical magazzinieri... e tutta la famiglia Juve che mi mancherà di sicuro. Lascio tantissimi amici che spero avrò modo di rivedere al più presto. Siete stati per 2 anni e mezzo il centro della mia vitta abbiamo vissuto tanto cose insieme e abbiamo ottenuto grande soddisfazione. A luglio ero sicuro che avrei finito la carriera insieme a voi poi purtroppo la vita ti riserva delle sorprese e quindi ho dovuto cambiare i miei piani ma sempre con voglia di vincere determinazione e cercando di fare una scelta anche al livello famigliare. Grazie di cuore. Capisco che qualcuno non vuole accettare la mia scelta ma vi chiedo solo di rispettarla. Forza juve e cercate di vincere tutto con questo gruppo splendido e tutto possibile".