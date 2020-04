Un anno alla Roma sfiorando il titolo, poi due e mezzo alla Juventus con due scudetti. Oggi Medhi Benatia risponde al telefono dalla sua casa di Doha: il coronavirus è arrivato anche lì, scrive “Il Tempo”.“Sì certo, ho quattro bambini, i genitori lontani, mia nonna che è anziana. Pochi giorni fa ho perso un amico, l’ex pres-dente del Marsiglia Pape Diouf. Altri a Parigi sono stati contagiati e anche alcuni compagni della Juve”.“La polemica non mi piace. In Italia si finisce sempre col fare drammi. Chi è partito era da solo, lontano dai figli o dai genitori malati ed era negativo al test. E’ normale che, chi ne ha la possibilità, prenda un aereo privato e raggiunga i propri cari”.“A differenza dell’Italia, qui hanno bloccato le frontiere subito e i contagi sono stati limitati. Fin dall’inizio siamo rimasti in casa, tutte le attività sono state chiuse in fretta”.“Seguo i bambini: la scuola francese online ha un bel programma, poi faccio palestra e riesco ad andare in piscina, ne abbiamo una privata”.“Sì, ci sentiamo spesso e ora sta bene. Lui, Rugani, Matuidi sono giovani e in forma: è stata la loro fortuna. Temevo si fossero contagiati anche gli altri, è andata bene”.“No, non si può annullare una stagione. Come si fa a dire alla Lazio o al Liverpool che è finita? Anche ad agosto, ma riprendere è d’obbligo”.“Hanno fatto bene, dimostrando di essere grandi persone. Anche se rinunciamo a due, tre mesi di salario la nostra vita non cambia, siamo fortunati. Ma verso i calciatori c’è da sempre un sentimento di gelosia, vorrei vedere la stessa generosità da parte dei più ricchi, da chi governa fino ai divi del cinema”.“Non sono sorpreso, lì c’è gente responsabile, campioni veri, c’è un gruppo che è una famiglia. Anche la Roma sta facendo moltissimo. Sono molto orgoglioso di loro”.“Ho trascorso a Roma solo una stagione, ma rimarrà sempre nel mio cuore, perché è stata in assoluto la migliore: la mia Roma era troppo bella. Dopo sei mesi mi sono detto “Io non mi muovo più da qua’. Poi hanno deciso di vendermi al Bayern, ma avevo pensato davvero di finire la mia carriera a Trigoria”.“Auguro loro di avere una squadra all’altezza dei tifosi, che lotti ogni anno per vincere il campionato, la Champions, perché a Roma c’è una passione infinita. Tifosi come i romanisti, non ne ho mai conosciuti. Mi auguro che i dirigenti riescano a fare una grande Roma, che smettano di vendere tutti e imparino a tenersi i migliori, come la Juve, il Real, il Barcellona: la Roma deve lottare con loro e i tifosi meritano una squadra che li renda orgogliosi”.“All’Udinese siamo arrivati in Europa per tre anni: Pozzo prese me, Sanchez, Zapata, Handanovic, nessuno ci conosceva e ci ha venduti bene. Cosi si fanno i soldi. La Juve ripartì con un progetto serio: prese Pogba a zero, Barzagli quasi a scadenza, Bonucci dal Bari. Perché la Roma non ce la fa? In sette anni ha venduto Alisson, Salah, Nianggolan, Pjanic, Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia, Gervinho. Troppi. Se li avesse tenuti, avrebbe vinto qualcosa. II problema è nella gestione”.“Andare dal parrucchiere! E organizzare una bella vacanza con la famiglia e gli amici veri, tipo Pjanic”.