Dopo soli 4 mesi Nicklas Bendtner, l'ex attaccante della nazionale danese e con un passato anche nella Juventus, ha lasciato l'FC Copenaghen. A darne l'annuncio è stata la stessa società nei giorni scorsi ribadendo che l'accordo che scade a fine anno non è stato rinnovato dato che: "ha avuto molti problemi e non c'è certezza che possa continuare a giocare neanche con un tempo limitato".



Se è arrivato il capitolo fine sull'avventura dell'attaccante con la squadra della capitale danese, Bendtner si può sicuramente consolare a casa dove fra le mura domestiche prosegue a gonfie vele il rapporto con la modella Philine Roepstorff. Bellissima, super-sexy e soprattutto provocante, posta spesso foto in intimo e anche oltre come quella di ieri, come a consolare l'attaccante per la fine dell'avventura col Copenhagen, in topless e tanga. La FOTO? Eccola, nella nostra gallery insieme a tante altre.