Il Benevento si rinforza sul mercato per la Serie A. Dopo l'attaccante francese Remy, il prossimo acquisto può essere il difensore polacco del Monaco, Kamil Glik (ex Torino). Come si legge su Tuttosport, al club campano è stato proposto Iturbe circa un mese ma il giocatore no convince. Per Gervinho, altro sogno di Vigorito, per ora è molto dura.