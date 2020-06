Primo colpo da Serie A per il Benevento. Le Streghe chiudono per Loic Remy, attaccante al Lille nell'ultima stagione: come riporta Sky Sport, il francese ha firmato per 3 anni e sosterrà le visite mediche nelle prossime ore. Nell'ultima stagione il classe '87 ha realizzato 14 gol in 30 partite.