Domenica ci sarà il derby campano, Napoli-Benevento. Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha rilasciato un'intervista Alberto Fontana, agente di Lorenzo Montipò, portiere dei sanniti. Queste le sue parole:



"Lorenzo è un ragazzo con i piedi per terra, è un piacere seguirlo. Napoli-Benevento sarà una bella partita e Gattuso non sbaglierà l'approccio per quanto riguarda l'atteggiamento. Il Benevento sta bene, contro le grandi ha dimostrato di saper tenere il campo. A Montipò ho detto che senza pubblico non è il massimo a Napoli perché quello è uno stadio che regala emozioni. Gli ho detto di stare concentrato. Qualitativamente la rosa del Napoli è superiore, però quella di Inzaghi è una squadra solida, ordinata e che sa stare molto bene in campo".