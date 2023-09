Il tecnico del Benevento Matteo Andreoletti ha parlato prima della sfida con la Virtus Francavilla. Ecco le sue dichiarazioni riportate da pianetazzurro.it. “Mi aspetto una gara diversa da quella scorsa. Un atteggiamento più conservativo, senza forzare molto la giocata. Degli ultimi due arrivi sono soddisfatto".



TERRANOVA E CICIRETTI - "Terranova è stato preso per l’infortunio di Meccariello. Ciciretti si è rimesso in discussione e potrà darci una mano importante, così come Terranova. A cominciare dalla gara di domani, qualora ne dovessimo avere bisogno, si faranno trovare pronti.