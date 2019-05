Armenteros, che magia contro il Brescia

Un gol impossibile anche per... Lukaku #SerieBKT #DAZN pic.twitter.com/ZVGVSn9hdN — DAZN Italia (@DAZN_IT) 12 maggio 2019

Un gol di tacco, contro il, per chiudere al meglio la Regular Season e arrivare con la spinta giusta per affrontare i playoff. Samuel, attaccante del Benevento, è stato tra i grandi protagonisti dell'ultima giornata di Serie B. Grande amico di Romelu, numero 9 del Manchester United, Armenteros lo ha preso in giro ai microfoni di: "Se c'è un po' di lui in questo gol? Non saprei, penso che Romelu un gol così non lo sa fare. Questo è di un altro livello".