Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sul Venezia: "Abbiamo fatto un po' tutto noi, perché potevamo chiudere il match più volte. Siamo stati bravi ad inizio ripresa a reagire subito al gol di Geijo, ma poi abbiamo rischiato troppo, dovevamo chiuderla ampiamente. Il Venezia è una squadra forte e ci ha messo in difficoltà, ma credo sia una vittoria meritata. Credo ci sia stato un calo fisico, per alcuni era la prima gara dopo tempo. Abbiamo cercato di inserire forze fresche per tenere alto il ritmo, ma un po' di stanchezza è fisiologica".