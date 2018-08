Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa questa mattina: "L'entusiasmo dei nostri tifosi ci inorgoglisce e per noi sarà un grandissimo stimolo. Sappiamo che il loro calore ci servirà soprattutto nei momenti difficili. Vogliamo dargli tante soddisfazioni. Sono convinto che questo binomio sia vincente. Per quanto riguarda la squadra ho tantissimi dubbi: i ragazzi si allenano molto bene e mi mettono in grande difficoltà".



SUL CAMPIONATO - "Noi favoriti? Per noi è un grande stimolo. Non ci tiriamo indietro, ma siamo anche in buona compagnia perché Verona, Palermo e Crotone di certo non puntano alla salvezza. Io dico che vogliamo vincere il campionato, ci metto la faccia. Poi ci sono le rivelazioni di ogni anno, più le neopromosse come accaduto in passato. Questo è un torneo imprevedibile: se tutti ci mettono nella griglia dei favoriti siamo contenti, vuol dire che la società ha lavorato bene. Mi piace che le responsabilità siano tutte nostre, ma allo stesso tempo senza nasconderci. Troveremo grandi difficoltà, ma noi ci siamo e ce la giochiamo".