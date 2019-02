Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, parla al termine della gara, vinta, con il Cittadella: "Non è stata bella ma è stata tosta. Quando in palio ci sono punti pesanti tutte le partite tendono a essere meno belle. Tutte le gare di questo campionato si giocano sul filo e vengono decise da episodi. La squadra è matura, sa interpretare più partite nella stessa gara. Abbiamo trovato maturità e continuità".



SU RICCI - "Ricci? Ha fatto un’ottima partita analizzando il contesto. Ha dato tutto e corso come un dannato, ha sfiorato il gol e gli è mancato solo un pizzico di fortuna. Lui è forse il giocatore più penalizzato dalla mia gestione e mi dispiace perché in allenamento da tutto. Abbiamo cambiato modulo e probabilmente a livello tattico è il più penalizzato. Gli manca l’episodio positivo, resta comunque un giocatore importante".