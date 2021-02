Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha parlato così prima di Bologna-Benevento, anticipo della 22a giornata di Serie A: "Finora abbiamo fatto molto bene, ma adesso si azzera tutto - ha detto a Sky Sport il difensore giallorosso - All'andata è stata una gara complicata nella quale abbiamo vinto faticando, oggi sarà complicata. Il Bologna è in forma e per noi sarà difficile, ma non dobbiamo snaturarci e andare avanti per la nostra strada. Troppi gol presi? La Serie A è tosta, dobbiamo stare più attenti. Il nostro punto di forza è il gruppo, che l'anno scorso ci ha accompagnato per tutta la stagione".