Debutta con un pareggio Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento, bloccato sull'1-1 in casa dall'Ascoli: "Peccato, nel primo tempo ho visto la paura tra i calciatori - ha commentato a fine gara a Ottopagine il neotecnico dei campani - Questo non mi sta bene, sanno che possono sbagliare ma devono andare in campo con sicurezza e convinzione. La paura nel calcio non mi piace. Tatticamente non abbiamo fatto nulla di ciò che gli ho chiesto. Abbiamo sofferto troppo e questo non va bene. Non erano lucidi, li ho visto troppo spaesati. Quando è così devi limitare i danni".



L'analisi dell'ex Pallone d'Oro è poi proseguita sulla stessa falsa riga: "Sapevo di dover concedere un po' di qualità nel primo tempo perché poi nella ripresa avrei messo calciatori che non sono ancora al top. Volevo inserire anche Tello perché è un calciatore che può darci tanto. La qualità c'è, manca la condizione. Nella ripresa li ho tranquillizzati, dicendogli cosa stavamo sbagliando. Mi è piaciuta la reazione. La condizione non è delle migliori. Prima erano abituati a recuperare palla nei venti metri e ripartire, mentre io gli chiedo di stare più alti: è un gioco dispendioso. Le cinque sostituzioni devo sfruttarle bene".