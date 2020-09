La sua doppietta non è bastata al Benevento per evitare la sconfitta interna con l'Inter, Gianluca Caprari parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Loro sono una squadra che lotta per lo scudetto, anche se ci abbiamo provato non poteva esserci partita. Questa batosta ci farà capire meglio in quale categoria stiamo giocando, il nostro campionato comunque è con altre squadre, non con l'Inter, e domenica in casa dovremo battere il Bologna. Non abbiamo mai smesso di giocare a calcio? Noi vogliamo sempre offrire calcio, l'importante è essere equilibrati. Dobbiamo ascoltare mister Inzaghi e fare in campo quello che chiede, a prescindere dall'avversario. Totti procuratore? Francesco è una persona d'oro, nel suo nuovo lavoro è esattamente come era in campo o fuori".