Benevento-Carrarese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

chiamato a ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata all'andata sul campo della. Le streghe ospitano i toscani nel ritorno della Final Four dei, in un match che stabilirà chi andrà a contendere la promozione in B nella finalissima a Vicenza o Avellino. La squadra di Calabro può contare su un vantaggio - seppur minimo - che le consente di qualificarsi anche pareggiando al 'Vigorito', mentre un successo di misura dei sanniti nei 90' porterebbe il match ai supplementari e nel caso ai rigori. Una vittoria con due gol di scarto del Benevento, invece, premierebbe gli uomini di Auteri.

Benevento-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253) e visibile in diretta streaming su NOW e su Sky Go.