Il primo risultato utile della stagione, lo 0-0 strappato sabato sera al Genoa a Marassi, potrebbe non bastare per garantire a Fabio Caserta la permanenza sulla panchina del Benevento.



Il tecnico calabrese è infatti ancora sotto osservazione da parte della dirigenza sannita, evidentemente non ancora del tutto convinta che la scossa chiesta alla squadra dopo l'eliminazione precoce in Coppa Italia (proprio contro il Genoa) e la sconfitta interna all'esordio con il Cosenza sia effettivamente arrivata.



Per questo motivo oggi il presidente Oreste Vigorito e Caserta avranno un colloquio che dovrebbe sciogliere ogni riserva sul futuro dell'allenatore. In caso di addio sarebbe già pronto a subentrare in corsa l'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi.



Lo riferisce oggi Il Sannio Quotidiano.