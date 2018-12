Benevento-Cittadella 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 77' Bandinelli (B)



Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Sparandeo; Gyamfi, Tello, Nocerino (62' Volpicelli), Buonaiuto, Cuccurullo (57' Bandinelli); Ricci, Coda (72' Asencio). All. Bucchi.



Cittadella (4-3-1-2): Maniero I; Cancellotti, Frare (57' Bussaglia), Camigliano, Ghiringhelli (57' Dalla Bernardina); Settembrini, Pasa, Maniero II; Siega; Scappini (72' Malcore), Strizzolo. All. Venturato.



Arbitro: Di Martino di Teramo



Ammoniti: 66' Volta (B), 78' Pasa (C), 85' Volpicelli (B)