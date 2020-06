Secondo quanto riferisce Ottopagine, il Benevento sogna il colpaccio Daniel Sturridge in vista della prossima stagione, che sarà con ogni probabilità in Serie A per la formazione allenata da Pippo Inzaghi. L'attaccante inglese classe '87 è attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto col Trabzonspor e sta scontando attualmente una squalifica di 4 mesi per scommesse.