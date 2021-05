Benevento-Crotone 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 13' Lapadula (B), 93' Simy (C)



Benevento (4-3-2-1): Montipò, Depaoli (36' Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (19' Improta); R. Insigne (83' Gaich), Caprari (45' Dabo); Lapadula. All.: F. Inzaghi



Crotone (3-5-2): Festa; Golemic, Marrone (45' Pereira), Magallan; Djidji, Zanellato (62' Rojas), Cigarini (66' Petriccione), Benali (66' Vulic), Molina; Ounas (83' Dragus), Simy. All.: Cosmi



Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste



Espulso: 24' Golemic (C)



Ammoniti: 14' Marrone (C), 51' Magallan (C), 80' Glik (B), 88' Gaich (B)