Benevento-Crotone 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 9' Insigne (B), 58 rig. Coda (B), 82' Buonaiuto (B)



Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Del Pinto, Buonaiuto (86' Sanogo), Improta; Insigne (73' Ricci), Coda (78' Asencio). All.: Bucchi



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Sampirisi, Golemic, Martella; Rohden (45' Aristoteles (63' Simy)), Zanellato, Barberis; Stoian (45' Nalini), Budimir, Firenze. All.: Oddo



Arbitro: Giua di Olbia



Ammoniti: 21' Zanellato (C), 44' Stoian (C), 52' Martella (C), 72' Golemic (C), 89' Montipò (B)