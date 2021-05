Domenica pomeriggio, Benevento e Crotone si affronteranno nella penultima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa devono vincere per poter sperare ancora nella salvezza, mentre gli ospiti sono già matematicamente retrocessi da qualche giornata. Entrambe le formazioni sono scese in campo oggi nell’ultimo allenamento prima della rifinitura di domani, in vista della partita di domenica pomeriggio.



REPORT BENEVENTO – “Proseguita la preparazione del Benevento in vista della gara casalinga di domenica prossima contro i pitagorici. Quest'oggi, la seduta è stata caratterizzata da attivazione muscolare, esercitazioni atletiche e focus tecnico-tattico. I giallorossi ritorneranno in campo nel pomeriggio di domani per la rifinitura”.



REPORT CROTONE – “I rossoblù hanno lavorato allo Scida: scarico per chi è sceso in campo ieri contro gli scaligeri, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Domattina è in programma la rifinitura. Pedro Pereira, uscito anzitempo nella gara di ieri, ha accusato un risentimento al polpaccio e le sue condizioni saranno rivalutate domani”.