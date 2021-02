L'allenatore in seconda del Benevento Maurizio D'Angelo, oggi in panchina per la squalifica di Filippo Inzaghi, ha commentato così la sconfitta contro il Napoli: "Ci è mancato sicuramente qualcosa in fase offensiva. In fase difensiva abbiamo fatto una buona gara, basti considerare che il nostro portiere non è stato particolarmente impegnato. Concedere poco al Napoli è comunque importante. Abbiamo fatto fatica a trovare l'imbucata tra le linee. La scelta di Hetemaj e Ionita come interni è stata importante a livello difensivo. Dal punto di vista offensivo gli allungamenti di Ionita potevano permettere maggiori spazi in avanti, in particolar modo con Viola che tra le linee poteva sfruttare le proprie qualità nel cercare i trequartisti alle spalle dei centrocampisti avversari. E' vero che nelle ultime partite abbiamo fatto meno dal punto di vista offensivo. Forse abbiamo pagato anche la non perfetta condizione di Schiattarella. Anche gli altri centrocampisti dovevano fare qualcosa in più in avanti, questo ha mostrato una fase meno lucida. L'avevamo preparata in modo differente. Lapadula è uscito per un problema alla caviglia, poi domani mattina avremo la situazione più chiara".