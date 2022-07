Forze fresche in arrivo dalla Liguria per il centrocampo del Benevento.



La società sannita nelle scorse ore ha concluso un doppio accordo con la Virtus Entella per il trasferimento in giallorosso di Nermin Karić e di Ilias Koutsoupias. Svedese d'origine bosniache il primo, greco il secondo, i due sono arrivati questa mattina in città per sottoporsi al rituale delle visite mediche.



Per Karic, mediano classe '99 con attitudini difensive, si tratta di un ritorno in Campania, avendo in passato vestito la maglia dell'Avellino in Serie C. Cresciuto nel vivaio del Genoa, successivamente all'avventura con i lupi irpini ha militato nel Sudtirol prima di sbarcare la scorsa estate a Chiavari.



Koutsoupias, cretese classe 2001, è invece reduce dal prestito alla Ternana con cui ha disputato l'ultimo campionato di B scendendo in campo 22 volte e siglando anche un gol.



I due, inoltre, potrebbero presto essere affiancati da un terzo volto nuovo. Dall'Argentina rimbalza infatti la voce di un forte interesse per Tomas Pozzo, mediano 22enne dell'Independiente.