Importante rinforzo in arrivo per l'attacco del Benevento.



Il giorno dopo la conquista della prima vittoria in campionato, ottenuta ieri sera contro il Cosenza, i sanniti potrebbero festeggiare i tre punti regalando a mister Caserta la punta di spessore tanto a lungo invocata nel corso dell'estate.



La dirigenza giallorossa ha infatti raggiunto l'intesa con la Salernitana per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Nwankwo Simy.



Il 30enne centravanti nigeriano è atteso a Benevento nelle prossime ore e già in giornata potrebbe sottoporsi alle visite mediche.